老竇撐場哈利伯頓食大三元

NBA東岸決賽G4，溜馬憑哈利伯頓豪取32分、12個籃板及15次助攻，率隊主場以130比121擊敗紐約人，7場4勝制系列賽領先3比1，距離睽違25年的東岸冠軍只差一場勝仗。

完美數據助溜馬贏波 今場溜馬首節即火力全開，哈利伯頓單節取15分、6次助攻，帶領球隊首節狂轟入43分。第2節紐約人有唐斯單節攻入12分，追至65比69，惟第3節進攻失靈，長達3分鐘未有得分，被溜馬拉開至102比91。第4節紐約人傾力反撲轟入30分，但未能扭轉局勢，最終溜馬以130比121取勝，系列賽領先到3比1。

哈利伯頓在父親見證下表現神勇，今場交出32分、12個籃板、15次助攻及0失誤，成為隊史首位能在季後賽完成兩次「大三元」的球員，另外0次失誤亦成為史上首位在季後賽至少交出30分、15次助攻、10個籃板但0失誤的球員。施亞卡姆亦有30分進帳，僅上陣12分鐘的馬科連則轟入20分。紐約人方面，謝倫賓遜轟入31分，唐斯交出24分及11個籃板，阿奴路比取得22分。

賽後，哈利伯頓對於「完美數據」不以為意，他笑說：「我覺得大家開始『老作』數據令我看來更強，其實我只是用正確的方法去打球，我只想對勝利有影響。好開心爸爸今場能入場見證，令這場勝果更甜。小時候，爸爸總是要當球證，無法常常來看我比賽，所以當他能來看的時候，我就想打得更好。」