首挫麥維迪夫諾利：要頒證書畀我

男單11號種子、俄羅斯球手麥維迪夫過往4次對世界排名第81的諾利取得全勝，今次卻陷入苦戰，先輸兩盤5比7、3比6，其後扳回兩盤6比4、6比1，惟決勝盤以5比7告負，全場歷時3小時53分鐘。賽後諾利興奮地表示：「這裏的氣氛太好了，麥維迪夫真的很難贏，我之前對他連輸4次，今次應該要得到一張證書。」諾利次圈將遇上世界排名第144位的阿根廷球手高美斯。

歌莉嘉芙忘帶球拍照贏

女單方面，世界排名第75的白羅斯前一姐艾珊妮嘉首圈以直落兩盤6比0橫掃比利時的維姬美亞。35歲的艾珊妮嘉獲勝後亦超越2015年的V威廉絲，成為公開賽年代大滿貫女單正賽轟6比0、6比0年紀最大的球員。同日另一焦點，世界排名第2的歌莉嘉芙竟忘記帶球拍，要由球僮幫她由更衣室帶回球場，相當「大頭蝦」。不過歌莉嘉芙發揮未受影響，以直落兩盤6比2力挫澳洲的嘉迪琪，賽後這位21歲美國女將表示：「這個小失誤反而緩解我緊張的情緒，好開心可以晉級，我下次會記得帶球拍。」