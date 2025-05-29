香港足球明星頒獎典禮 巴科爾榮膺3料足球先生

2024/25香港足球明星選舉頒獎典禮，昨晚假灣仔合和酒店盛大舉行，東方奪得8個獎項，成為選舉大贏家，同時該隊前鋒巴科爾（Noah）更連奪「神射手」、「足球明星十一人．前鋒」及「香港足球先生」，榮膺「3料足球先生」。

Noah本季表現出色，在聯賽攻入21球，連續兩季成為聯賽神射手，助球隊奪得聯賽第3名，兼贏得「高級組銀牌」冠軍，並再度晉級「足總盃」決賽，最終勇奪「香港足球先生」、「足球明星十一人．前鋒」及「神射手」，成為「3料足球先生」。

感謝隊友每場提供幫助 Noah從2023年起效力東方，僅花兩季就當選「香港足球先生」，他向東方全體球員致謝，並指這個獎項意義重大：「『足球先生』係職業球員其中一個最重要嘅獎項，而港超有多位出色嘅球員，好開心得到咁多人投票支持，我都想同隊友講聲多謝，全賴佢哋每場不斷幫我，先可以行上頒獎台。」

東方奪8獎成大贏家 談到來季去向，Noah指仍屬未知之數：「我每季都想比上一季做得更好，希望成為更出色嘅球員，至於下季點，我仲同各個單位傾緊，相信大家好快就會知。」

至於「最佳11人」獎項，葉鴻輝當選「最佳門將」，「最佳後衞」為梁振邦、立花稜也、加比爾及李家豪，陳肇鈞、馬高斯及費蘭度奪得「最佳中場」，艾華頓、巴科爾和劉智樂獲選為「最佳前鋒」。

此外，盧比度成為港超史上首位在「最佳教練」達成3連霸的得主，他發表感言時直言，要與大埔主教練李志堅分享獎項：「『堅Sir』今季都做得好好，始終要喺3循環嘅聯賽領軍係好難嘅事，但大埔成季都表現得好穩定，所以『堅Sir」都值得攞獎。」圖 / 文：鄧文滔、文嘉靖