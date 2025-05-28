5月28日(三)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月28日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
雷霆領先3比1出線叫胡
ＮＢＡ昨日上演西岸決賽Game 4，雷霆憑「鐵三角」阿歷山大狂轟全場最高40分，外加10次助攻及9個籃板「準大三元」成績，聯手謝倫威廉斯和賀甘（圖）合轟95分，終以128比126作客擊敗木狼，系列賽領先3比1，出線叫胡。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20250528-0528_00286_049/雷霆領先3比1出線叫胡
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc