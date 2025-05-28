雷霆領先3比1出線叫胡

ＮＢＡ昨日上演西岸決賽Game 4，雷霆憑「鐵三角」阿歷山大狂轟全場最高40分，外加10次助攻及9個籃板「準大三元」成績，聯手謝倫威廉斯和賀甘（圖）合轟95分，終以128比126作客擊敗木狼，系列賽領先3比1，出線叫胡。