布朗睇好約羅新季上位

45歲的布朗曾在2009年以曼聯球員身份到訪馬來西亞友賽；雖然今次化身球會大使身份參予，但仍對今次行程相當期待：「因為地域限制，我們不能經常與亞洲球迷見面，但球會其實一直非常關心大家；所以球員能夠透過亞洲行與球迷互動，絕對是雙贏局面！」值得一提，曼聯5月30日（周五）將作客香港大球場友賽港隊，布朗亦會隨行。

曼聯過去一季在英超僅以15名完成，歐霸盃決賽亦不敵熱刺屈居亞軍，布朗承認球隊表現未如理想：「這季很令人失望，但我們必須接受並將它拋諸腦後。相信教練會努力改變，盼望球員能盡快重拾信心，下季做得更好。」除此之外，作為前「紅魔」後衞的布朗，又對司職同一位置的小將約羅讚不絕口：「我很喜歡約羅，他學習速度極快，潛力十足，所以我很期待這名年輕球員能在下季再進一步。」