吉隆坡夜戰東盟全明星隊 曼聯將帥齊心騷哥利

英超球隊曼聯於聯賽煞科後，隨即進行亞洲之旅，今日首站先在馬來西亞吉隆坡的武吉加里國家體育場，友賽東盟全明星隊。當中賽前記者會昨日下午於曼聯入住的吉隆坡Ｗ酒店舉行，「紅魔」主教練魯賓艾摩廉和中場美臣蒙特異口同聲表示，會盡力而為力爭贏波！（Now 640周三晚8時45分直播）

兩隊主教練和球員代表昨日齊齊出席記招，吸引大批當地和海外傳媒到場採訪。今場為過去一季成績差勁的曼聯，展開亞洲之旅首場友賽，主教練魯賓艾摩廉賽前揚言不勝無歸：「贏波永遠係首要目標，因為全球球迷都關注呢場賽事。我哋希望踢一場好波，並從中改善上季嘅問題，好好準備下一季來臨。」雖然較早前失落歐霸盃，但艾摩廉明顯已收拾心情，坦言會專心在聯賽爭取好成績：「另一角度嚟睇，唔使分心歐洲賽，對下季嘅曼聯都係一件好事，令我哋可以更專心、更容易重返正軌。」

艾摩廉乘機觀察小將 此外，曼聯今次32人大軍中不乏年輕球員，艾摩廉直言會趁機觀察他們表現，惟此刻拒絕點名稱讚任何一位小將：「我唔會喺度叫大家留意邊一個，因為我嘅責任係提供上陣機會，同保護年輕球員。呢個年代好難控制傳媒，我唔想畀太大壓力佢哋。」至於美臣蒙特同樣表示今場會全力以赴：「着住曼聯球衣比賽，一定想盡量做到最好，贏晒每一場比賽。今次陣容好多人，包括年輕球員，我都要向教練證明自身實力。」

球員簽名會勁親民 值得一提，記招過後亦有安排球迷見面會，丹麥前鋒海倫、門將比恩迪亞，連同兩名小將哥利爾、奧比馬田，在台上與逾百名提早登記的球迷簽名和合照，過程相當親民，完全沒有架子，令球迷滿載而歸。

■李浚湣吉隆坡直擊