港台電視32 x on.cc東網 同步直播：香港足球明星頒獎典禮至高榮耀

一年一度本地足球壇盛事，2024/25香港足球明星選舉頒獎典禮，今晚假灣仔合和酒店盛大舉行，到底是聯賽最後一周逆轉封王的大埔，還是盃賽錦標坐一望二的東方，能成為這次「港超奧斯卡」的大贏家？球迷朋友屆時記得睇直播見證喇！（港台電視32、on.cc東網周三晚上7時30分直播）

今季港超聯爭標過程堪稱史上最激，據悉本年度足球明星選舉各獎項候選人的票數，自開始接受公眾投票起，一直你追我趕，同樣鬥得精彩。其中票數爭持激烈的「最佳青年球員」，預期冠忠南區頭號門將伍瑋謙當選呼聲極高，Ivan不僅是球隊主力，各項賽事上陣達25場，且3度在聯賽中救出12碼，表現搶鏡；至於另一當選者，相信會是其隊友趙聡悟，與東方中場馬希偉之爭。

足球先生陳肇鈞冧莊唔易 上季「4料足球先生」陳肇鈞，今季因傷提早收咧，但在受傷之前一直保持水準演出，與標準流浪的劉智樂，雙雙成為今季總入球達雙位數的本地華人球員。預期Philip可以在多個獎項冧莊，包括「香港足球明星十一人‧中場」和「最受球迷歡迎球星」等，但要再度成為「香港足球先生」，則要問過為理文單天保至尊的艾華頓，以及今季聯賽神射手東方的巴科爾。其中艾華頓因屬港隊主力，在港隊球迷票數支持下，能一嘗足球先生美譽，絕不為奇！

【2024/25香港足球明星選舉】結果預測：

最佳青年球員：伍瑋謙（冠忠南區）、馬希偉（東方）

香港足球明星十一人‧守門員：謝家榮（大埔）香港足球明星十一人‧後衞：韋利安（九龍城）、賀爾（東方）、立花稜也（理文）、加比爾（大埔）香港足球明星十一人‧中場：陳肇鈞（大埔）、馬高斯（東方）、肯迪（北區）香港足球明星十一人‧前鋒：伊高沙托尼（大埔）、艾華頓（理文）、巴科爾（東方）

球員之星：劉智樂（標準流浪）最受球迷歡迎球星：陳肇鈞（大埔）

最佳港隊球員：艾華頓最佳教練：盧比度（東方）

香港足球先生：艾華頓（理文）