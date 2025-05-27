體育

唐斯發威紐約人G3追番場

NBA季後賽東岸決賽主場2連敗的紐約人，昨日G3作客溜馬，下半場克服20分落後，並憑主力中鋒唐斯決勝節狂轟20分，一己之力扭轉戰局，以106比100反勝溜馬，總場數追成1比2 。「東決」Game 4將於周三（28日）續在溜馬主場上演。
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