Big ４經典重聚拿度獲法網致敬

法網周日正式開打，生涯奪得14冠的「泥地王」拿度再現羅蘭加洛斯主場館，出席賽會特意安排的致敬儀式，經典「Big４」更難得同場再現，昔日戰友費達拿、祖高域及梅萊齊聚首一堂，回味當年；即使已退役半年，但拿度致辭時仍然激動，紅土場上灑下男兒淚。

去年拿度在生涯最後一屆法網，遇上沙華列夫遭到「一輪遊」，當時由於這位西班牙傳奇未正式結束比賽，因此賽會將告別儀式推遲，到今年正式為這個超級「泥地王」致敬。拿度盛裝踏入羅蘭加洛斯主場館，抱着可愛兒子小拿度接受全場熱烈掌聲，並不斷喊着「Rafa」，他表示︰「過去20年在這裏征戰，在這裏享受過、受過苦、贏過又輸過……最重要的是我很激動，能有機會在此比賽。」

特別「鞋印」永留羅蘭加洛斯 拿度續道︰「這段故事開始於2004年，我首次來羅蘭加洛斯，當時因為腳傷幾乎無法行走，我撐着拐仗登上這片球場；夢想過重回2005年，當時18歲的我首次在法網征戰，過去20年我在此經歷一切。」致辭後，費達拿、祖高域及梅萊都盛裝步入球場，令經典「Big４」同場再現，場面感人，而最後大會於場館的球網側進行了一個特別的「鞋印」揭幕儀式，在紅土上刻上了拿度的鞋印，並寓意永遠留在羅蘭加洛斯球場。