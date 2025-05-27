港隊女足征不丹 傅昭文：狂補水抗高原反應

即將出戰三角賽的港隊女足，周日晚上出發前往不丹。是日除了在當地落班的港將馮雪雯外，其餘職球員包括女足經理黃若玲、主教練列卡度等皆有隨隊出發，港隊周三（28日）會先鬥主隊不丹，3日後再鬥馬來西亞。

其中有望披甲嘅港隊中場傅昭文，去年曾隨傑志赴不丹出戰亞冠盃外圍賽。作為「過來人」，「超人」坦言作客這個高海拔國家有一定困難：「其實係呼吸到嘅，但可能五六十分鐘啲腳就會抽筋，想跑都跑唔到。」同時她又提醒隊友，一定要時刻保持充足水分：「上次踢完第一場分組賽，我哋就瘋狂飲電解質、維他命C飲品，同埋好多水，始終高原乾啲。之後第二場即刻冇人抽筋，但當然都要睇各人身體適應狀況。」

目標兩戰全勝 提到今次三角賽目標，「超人」則希望可以兩戰全勝：「對依兩隊都有得鬥嘅，尤其Sharon（馮雪雯）喺不丹踢，都知道當地大約啲嘢。雖然成隊波一齊練嘅次數唔算太多，但自己經過港會7人賽後狀態OK，休息都足夠，早前聯賽開始上番力。」

■■圖、文：李浚湣