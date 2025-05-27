陳肇鈞退隊無緣鬥曼聯

兩場國際賽都唔踢得

今季出爐港超冠軍大埔的中場陳肇鈞，出席活動時坦言心情仍未平復，感謝球隊上下的付出。作為今季香港足球先生大熱之一，Philip指自己放鬆心態看待「冧莊」，同時證實自己與因傷退隊，將無緣下月初的尼泊爾友賽，及主場對陣印度的亞洲盃外圍賽：「其實我已經退隊，都有同主教練傾過，今個禮拜對曼聯場波，加上6月的友誼賽同亞洲盃外圍賽，我應該都趕唔切上陣，呢個月都好努力去做康復，已經係尾段，都康復得好好，希望7月東亞盃可以喺韓國踢到。」