陳肇鈞退隊無緣鬥曼聯
昨日港隊門將伍瑋謙（Ivan）及中場陳肇鈞（Philip）齊齊現身街市，出席利物浦主題海鮮開幕活動，其中Philip證實因傷退隊，將無緣本周五（30日）的曼聯友賽及下月初的兩場國際賽。
兩場國際賽都唔踢得
今季出爐港超冠軍大埔的中場陳肇鈞，出席活動時坦言心情仍未平復，感謝球隊上下的付出。作為今季香港足球先生大熱之一，Philip指自己放鬆心態看待「冧莊」，同時證實自己與因傷退隊，將無緣下月初的尼泊爾友賽，及主場對陣印度的亞洲盃外圍賽：「其實我已經退隊，都有同主教練傾過，今個禮拜對曼聯場波，加上6月的友誼賽同亞洲盃外圍賽，我應該都趕唔切上陣，呢個月都好努力去做康復，已經係尾段，都康復得好好，希望7月東亞盃可以喺韓國踢到。」
身為「紅軍躉」的伍瑋謙，首次以港隊代表身份出席開幕活動，Ivan指感覺特別新鮮：「上次利物浦捧盃因為疫情，所以冇球迷喺現場見證，尋日見到直播有好多球迷一齊，自己心情特別開心，咁啱有機會出席呢個活動，對我嚟講係好特別，都好Enjoy今日呢個機會，加埋有Philip（陳肇鈞）喺隔離都安心啲。」■■圖、文：文嘉靖
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