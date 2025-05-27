標準流浪再闖決賽撼東方 潘文迪︰有信心搶冠！

「冠忠巴士六十週年足總盃」決賽將於5月31日，下午3時在旺角大球場上演，由繼2022至23球季後，再次晉級決賽的標準流浪，硬撼爭取衞冕的東方。足總昨日舉行賽前記者會，流浪教練團成員潘文迪，認為今仗屬「五五波」，有信心能夠奪冠。圖、文：鄧文滔

流浪教練團成員潘文迪、射手劉智樂及東方主教練盧比度（Chino）等人出席賽前記招。力爭衞冕的東方，今仗必須勝出才可連續兩季獲得「亞冠盃2」參賽資格，但Chino就為球員減壓，認為今季成績已有所交代，並指流浪戰力不容小覷：「球隊班費唔算高，季中仲走咗幾個主力，同由零開始冇分別，所以依家嘅成績已經超乎預期，而且流浪最近表現好好，『樂仔』仲打破華人神射手單季入球紀錄，今場會係『五五波』，希望大家盡情享受決賽，踢場好波畀球迷睇。」

至於標準流浪，則繼2022至23球季後，再度晉級「足總盃」決賽，「迪Sir」表示東方實力強大，但仍對爭奪冠軍充滿信心：「外界難免會睇低流浪，但我哋唔會咁諗，正如Chino話齋，呢場應該好緊湊，加上球隊喺煞科日，被睇低一線下贏波，士氣好唔錯，有信心攞到冠軍，希望多啲球迷入場，至少坐到7成滿。」

劉智樂盼入選「最佳十一人」 劉智樂各項賽事已攻入17球，創下華人球員的單季入球新紀錄，他盼在「2024/25香港足球明星選舉」，入選「最佳十一人」。獎金方面，冠軍隊伍可獲港幣35萬元，亞軍就得到15萬，「決賽最佳球員」亦有2萬。