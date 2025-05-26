體育

雙藍會和波送別艾里奧

（李浚湣攝） （李浚湣攝）
（李浚湣攝）
昨日於旺角大球場上演的港超聯「雙藍會」，由東方對傑志。今場5分鐘，後備席一眾傑志職球員及球迷，齊齊鼓掌向是役停賽、季後離隊的隊長艾里奧致敬。「藍鳥」雖憑迪美路夫12碼先開紀錄，惟東方尾段同樣由巴科爾12碼扳平，最終兩隊各一平手。
艾里奧艾里奧
艾里奧
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