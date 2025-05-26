體育

九龍城港會入球騷謝幕

（余樂詩攝） （余樂詩攝）
（余樂詩攝）
九龍城（紅衫）與港會昨日會師深水埗運動場，雙方大踢進攻足球。九龍城憑卡朗連中三元，加上林學曦梅開二度，完場以5比3擊敗港會，第6名完成首個港超聯球季。
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