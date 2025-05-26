理文吞標準流浪3蛋衞冕失敗

昨日港超聯爭標關鍵戰，標準流浪坐鎮青衣運動場硬撼榜首理文。賽事吸引1,496人入場並掛起紅旗，結果流浪憑劉智樂梅開二度，加上比迪高入球，以3比0擊敗下半場有立花稜也被逐的理文，「黃黑軍團」痛失3分後，無緣衞冕。

獲勝即可封王的理文，7分鐘獲良機，羅沙左路起腳欠運中柱。13分鐘，安尼亞起腳中內柱彈入，惟被指越位在先，入球無效。41分鐘，艾華頓禁區內起腳又中柱彈出，上半場補時階段，劉智樂單刀被陳嘉豪擋出，半場互交白卷。

理文易邊後收到壞消息，51分鐘立花稜也剷跌劉智樂，兩黃一紅被逐，流浪人數佔優，4分鐘後安沙禁區頂遠射入網，但球證觀看VAR後指其犯手球。理文大難不死卻未有後福，74分鐘，比迪高破網打破僵局，加上尾段劉智樂連轟兩球，最終流浪贏3比0，亦令理文以2分之差不及大埔，痛失冠軍。

李文恩透露新教練係本地薑 理文衞冕失敗，會長李文恩賽後難掩失望，同時透露來季組軍方向：「恭喜大埔，我哋會再嚟過，其實下季大部分安排已經落實，希望有更具質素嘅球員加盟。」他指仍未決定教練人選，惟強調會由本地教練上任：「我哋好快就會有人選，而且外籍教練好貴，既然下季冇亞洲賽踢，不如擺多啲資源去培訓年輕球員。」

圖/文：鄧文滔、文嘉靖