堅Sir：感謝從未離棄嘅每一位

完場一刻，當聽到助教們告知青衣運動場的戰果後，大埔主教練李志堅「堅Sir」，先與是役「起孖」的盧卡斯深情擁抱，再跟並肩多年的陳肇鈞振臂歡呼，之後如釋重負倒臥在草地上。「成個過程好刺激，唔係三言兩語可以形容，好多謝一直支持、不離不棄嘅每一位。」

「堅Sir」受訪時主動分享後上奪冠感受：「好坦白，喺理文作客補時2比1贏咗九龍城嗰場之後，我真係放低咗，好記得當知道九龍城由卡朗追平後，我哋個職球員Whatsapp group震晒天，點知轉頭理文又入番粒，嗰刻我同自己講，點解個天畀咗個希望我哋，轉頭又收番呢？估唔到今日出現咁嘅結局，我真係唔識形容，總之好開心。」

大埔今季經歷過主將接連受傷，以及一周內痛失兩冠，連番失意之時，「堅Sir」謂獲許多球迷鼓勵的同時，亦有部分球迷在社交平台留言漫罵和惡意批評，為此感到十分難受。「我唔睇，但身邊嘅人睇到就Send畀我睇，睇完好谷氣，但可以點呢？好似話我唔妥比迪高趕走佢單嘢，根本就係無中生有！」

支持下季繼續踢3循環 被問到是否支持下季聯賽續採3循環，「堅Sir」表示支持：「好多人話如果今季踢雙循環，大埔一早放甩攞咗冠軍，但球迷覺得3循環刺激好多，有咗今季嘅經驗，下季組軍知點做，加上要踢『亞冠盃2』，人腳一定要加強！」