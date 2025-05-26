煞科日挫北區逆轉形勢 大埔後上封王！

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」煞科，當中爭標關鍵戰，大埔於主場大埔運動場出擊，憑盧卡斯梅開二度，以及帕特華維迪的入球，以3比1擊敗到訪的北區。由於同時間另一場，理文作客不敵標準流浪，大埔全取3分後，以2分力壓理文，繼2018/19球季後，第二度成為港超聯冠軍！

賽前落後理文1分的大埔，甫開賽即展示無比決心，僅花12分鐘便收穫首個入球，馬卡雷拿左路底線傳中，伏兵遠柱的盧卡斯接應頭槌建功，替大埔領先1比0。

並不滿足於一球領先的大埔，其後繼續圍攻對手，奈何盧卡斯、帕特華維迪及伊高沙托尼的攻門，不論遠射還是近頂，都逃不過盛傳季後將會離隊他投的北區門將龐焯熙之十指關。直至完半場前一刻，帕特華維迪亂軍中搶點頭槌破網，助大埔領先2比0返回更衣室。

球迷「通水」激勵「綠戰士」 雖然換邊不久就有杜國榆傷出，卻無阻「綠戰士」增添入球之決心。59分鐘，盧卡斯禁區頂左腳抽遠柱入網，大埔遙遙領先至3比0。10分鐘後，鮮有具威脅攻門機會的北區，憑舒拉普一次個人突破，禁區射入追近至1比3。

當踢至75分鐘，看台上的一邊觀戰一邊收看東網直播的大埔球迷，傳來歡呼聲，原來大埔借將比迪高在青衣場替標準流浪射成1比0。場上的大埔球員獲悉後，無不振臂一番。81分鐘，馬卡雷拿右路殺入禁區，與簡嘉亨有接觸後倒地，球證直指12碼，但經VAR覆檢後推翻判決，馬卡雷拿被指插水食黃牌。期後看台上再傳來「香港華Dee」之聲，藉此向場上球員傳達流浪由劉智樂連環建功領先至3比0。結果大埔順利以3比1擊敗北區，亦因標準流浪之助，第二度成為港超聯盟主。

圖、文：戴陶蔚