5月25日(日)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月25日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
伊藤美誠世錦賽圓獎牌夢
日本乒乓球名將伊藤美誠，在多哈上演的世錦賽女單8強戰，在先落1局的情況下，總局數4比1逆轉中國王藝迪，由14歲起至今苦戰10屆後，終鎖定生涯首面世錦賽女單獎牌。賽後伊藤激動落淚，哽咽表示︰「能夠擊敗中國球手而贏得獎牌，更讓我的喜悅再加倍，我會集中下一場比賽，期望再有佳績。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20250525-0525_00286_017/伊藤美誠世錦賽圓獎牌夢
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc