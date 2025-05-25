伊藤美誠世錦賽圓獎牌夢

日本乒乓球名將伊藤美誠，在多哈上演的世錦賽女單8強戰，在先落1局的情況下，總局數4比1逆轉中國王藝迪，由14歲起至今苦戰10屆後，終鎖定生涯首面世錦賽女單獎牌。賽後伊藤激動落淚，哽咽表示︰「能夠擊敗中國球手而贏得獎牌，更讓我的喜悅再加倍，我會集中下一場比賽，期望再有佳績。」