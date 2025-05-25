祖高域ATP網賽「百冠」叫胡

塞爾維亞球王祖高域昨日出戰日內瓦網賽4強，與英國諾利激戰3盤，最終以6比4、6比7（6比8）及6比1獲勝，亦意味祖高域只要在決賽擊敗波蘭名將哈卡茲，就可以成為網球史上第3位生涯於ATP賽累積100個冠軍的球手。