體育

施亞卡姆爆發溜馬G2再贏

昨日NBA季後賽東岸決賽G2，溜馬作客憑施亞卡姆轟39分，以114比109擊敗紐約人，季後賽取得作客6連勝，系列賽手握2比0優勢回到主場。同日NBA公布年度最佳陣容，雷霆MVP阿歷山大、騎士米切爾、塞爾特人達頓、公鹿安迪杜甘普和金塊祖傑大熱入選第一隊，其中米切爾和達頓均為首次躋身「一陣」。
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