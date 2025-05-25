歐霸盃決賽紅魔飲恨 雲達沙認「最失望球季」

曼聯傳奇門將雲達沙昨日再度訪港，準備於今日出席球迷見面會。當雲達沙抵埗後受訪時，承認今季為「紅魔鬼」史上其中一個最令人失望的球季。

連同今次在內，雲達沙已5度來港，包括去年與太太旅行，到南生圍等地方踏單車郊遊，並感恩是日早上到埗後，大批球迷到場接機：「今次再來香港，很開心到達機場和酒店後，與很多球迷見面，足證他們依舊深愛球會。」

談到曼聯失落歐霸盃，來季肯定無緣歐洲賽，雲達沙承認「紅魔鬼」經歷其中一個最令人失望的球季︰「蘭尼及貝碧托夫等人都有觀看歐霸盃決賽，目睹曼聯錯失來季歐洲賽資格，令球迷、球員、管理層以至一眾前球員都非常痛苦；以往曼聯由費格遜擔任領隊，加上有里奧費迪南、史高斯、卡域克及朗尼等高質素球員在陣，但近年換過不少領隊、球員及踢法，令球隊面對不少困難。」

料季後陣容有變動 雲達沙亦預計曼聯陣容，季後將出現變動：「般奴費南迪斯，他為曼聯效力多年，表現出色，但有球員今季入球數字不足，所以球會要好好決定，哪位球員可以留隊或轉會。」

圖、文：文嘉靖