東方輪換火併傑志 九龍城保中游惡鬥港會

「中銀人壽香港超級聯賽」煞科日另外兩場賽事，其中旺角大球場上演「雙藍會」，由東方主場迎戰傑志；至於九龍城則在深水埗運動場與港會交鋒。（周日下午3時開賽）

東方上周作客以4比0擊敗標準流浪，穩居聯賽榜第3位，主教練盧比度（Chino）總結球季時，稱讚全隊表現出色，給予外界不少驚喜：「雖然季中走咗幾個主力，但我哋贏咗『高級組銀牌』冠軍，晉級『足總盃』決賽，上半季喺『亞冠盃2』亦有唔錯表現，我對今季絕對收貨！」

陳俊樂︰要箝制巴科爾馬高斯 展望今仗，Chino指球隊有「足總盃」後顧肯定會作輪換，但仍要求球員集中應付「藍鳥」：「今場排陣有空間為『足總盃』打算，但希望大家踢得好好睇睇，表現出競爭力！」陣容方面，上場對流浪傷出的亞歷斯祖需養傷3至4星期，提早收咧。

傑志周中成功捧走首屆「港超聯U-22聯賽足總盃」冠軍，正選上陣的中場陳俊樂，對助球隊取得今季首個冠軍感開心，又盼藉此能提升煞科戰士氣。為爭取贏波「攞尾彩」，「樂仔」強調要先箝制東方兩大主力：「東方係一支好強嘅球隊，巴科爾、馬高斯兩位外援都有好高質素，入球能力好強。」陣容方面，上場兩黃一紅被逐的艾里奧要停賽。

九龍城上仗不敵冠忠南區後，已錄得各項賽事8連敗，目前僅領先第7位的標準流浪1分，作為這支新升班球隊今季的最後一戰，主教練陳銘剛期望以勝利作結，達成站穩中游的目標：「球隊的確經歷緊幾長嘅低潮期，證明我哋作為新球隊，喺點樣維持穩定性方面仲有好多不足。但我同球員都希望用一個美好嘅勝仗結束，努力以第6位衝線，令到大家都有一個Happy ending，畀到球迷交代嘅成績。」值得一提，姜浚賢累積5黃要停賽，是役未能候命。

港會曾俊軒盼贏波作結 另一邊廂，港會各項賽事對上9戰錄得1和8負，近況同樣未如人意，右閘曾俊軒盼盡力表現自己，助球隊獲勝，爭取留隊：「今場係『五五波』，相信大家會踢得好放，希望贏波為呢季收尾，睇吓可唔可以盡快開紀錄，令隊友踢得順啲，而且我依家仲同球會傾緊續約，所以要畀心機踢好今場，爭取留隊。」

陣容方面，港會羅素有10張黃牌要「坐波監」，勢必對調動構成影響。