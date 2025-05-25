港台電視32、on.cc東網同步直播 港超聯煞科場場激 理文衝冠襲標準流浪

理文門將 陳嘉豪

「中銀人壽香港超級聯賽」今午上演最後一周賽事，4場賽事同步進行。其中兩場最關鍵大戰，分別由標準流浪在青衣運動場硬撼榜首理文（港台電視32、on.cc東網下午3時同步直播），以及次席大埔坐鎮大埔運動場迎戰北區（on.cc東網下午3時免費直播；港台32下午5時30分播映）。「黃黑軍團」與「綠戰士」賽前只差1分，想知最後冠軍誰屬，球迷萬勿錯過！

標準流浪上仗於聯賽以4球不敵「冠忠巴士六十週年足總盃」決賽對手東方，助教林嘉緯呼籲全隊收拾心情，於今仗集中精神踢出士氣：「去到季尾，球員心態上不知不覺會擺喺『足總盃』場決賽嗰度多啲，但呢場波我哋唔會就咁算，尤其係決賽前一場波，起碼要踢出球隊士氣，打番起個信心。相比起理文面臨爭標壓力，我哋嘅壓力冇佢哋咁大，但我哋一定會好認真去對待呢場波，踢好防守反擊嘅部署。」

胡晉銘︰關鍵一仗唔會保留 至於理文方面，上場以3球擊敗北區兼取得聯賽6連勝，以1分優勢續佔榜首，面對決定冠軍誰屬的關鍵一戰，中場胡晉銘相信對手不會因尚有盃賽應付而有所保留，強調要打醒十二分精神：「踢到第3循環之後，我哋已經估到會鬥到最後一輪，所以大家都已經做好哂準備應付。之前喺『足總盃』畀流浪淘汰，所以球隊一定要改善集中力，特別要留意對手死球方面，加上最近『樂仔』（劉智樂）都好Fit，我哋要小心Mark實佢。」陣容方面，保連奴因累積5面黃牌要停賽。今仗前，理文會為季後離隊的「老臣子」顧問陳鴻平，舉行致謝儀式。

大埔背水一戰砌北區 大埔上場1球力克傑志，爭標仍未絕望，門將謝家榮今季不失球場數亦增至6場，追平葉鴻輝、泰利和陳嘉豪紀錄，他歸功於球隊整體發揮：「非常滿意防守表現，始終對上幾場失球比較多，賽前都有針對改善企位各樣嘢，慶幸我哋執行到教練指示，最後一場對北區都希望繼續保持不失。」

「家榮」上季首度躋身最佳十一人，對於爭取「冧莊」，他笑言不會強求：「攞獎個個都想，但如果攞完冇說服力嘅話，我寧願唔攞。今季表現唔係差，但對比上季係有分別，老實講自己嗰票會投畀阿輝，因為佢喺球會、港隊表現非常穩定。」

北區上場3球不敵理文，錄得3連敗，今場再對另一強敵大埔，中場劉君正盼球隊表現有所改善，又稱要特別提防對方翼鋒伊高沙托尼：「上兩場波嘅失波主要都係反擊同死球，今場希望大家再齊心啲，每人跑多幾步。同埋Mark唔mark得實『伊高』，會成為呢場波嘅關鍵。」

謝家榮：希望繼續保持不失 去到今季最後一場，「君正」坦言感到不捨：「今季經歷高低起伏，可能球隊成績唔理想，但係自己覺得個人表現尚算穩定，美中不足係三、四月出場機會少咗啲，呢樣嘢有啲可惜。我會好好珍惜今場比賽，目標以贏波完結球季。」陣容方面，艾利安累積5黃要停賽。

理文射手 艾華頓 大埔門將 謝家榮 北區今仗仍會以3分為目標。 理文前鋒 羅沙 大埔柱躉 盧卡斯 標準流浪射手 劉智樂（左）、標準流浪前鋒 雷仙奴（右） 大埔翼鋒 馬卡雷拿（右）