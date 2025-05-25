體育

港台電視32、on.cc東網同步直播 港超聯煞科場場激 理文衝冠襲標準流浪

理文門將 陳嘉豪 理文門將 陳嘉豪
理文門將 陳嘉豪
「中銀人壽香港超級聯賽」今午上演最後一周賽事，4場賽事同步進行。其中兩場最關鍵大戰，分別由標準流浪在青衣運動場硬撼榜首理文（港台電視32、on.cc東網下午3時同步直播），以及次席大埔坐鎮大埔運動場迎戰北區（on.cc東網下午3時免費直播；港台32下午5時30分播映）。「黃黑軍團」與「綠戰士」賽前只差1分，想知最後冠軍誰屬，球迷萬勿錯過！
標準流浪上仗於聯賽以4球不敵「冠忠巴士六十週年足總盃」決賽對手東方，助教林嘉緯呼籲全隊收拾心情，於今仗集中精神踢出士氣：「去到季尾，球員心態上不知不覺會擺喺『足總盃』場決賽嗰度多啲，但呢場波我哋唔會就咁算，尤其係決賽前一場波，起碼要踢出球隊士氣，打番起個信心。相比起理文面臨爭標壓力，我哋嘅壓力冇佢哋咁大，但我哋一定會好認真去對待呢場波，踢好防守反擊嘅部署。」
胡晉銘︰關鍵一仗唔會保留
至於理文方面，上場以3球擊敗北區兼取得聯賽6連勝，以1分優勢續佔榜首，面對決定冠軍誰屬的關鍵一戰，中場胡晉銘相信對手不會因尚有盃賽應付而有所保留，強調要打醒十二分精神：「踢到第3循環之後，我哋已經估到會鬥到最後一輪，所以大家都已經做好哂準備應付。之前喺『足總盃』畀流浪淘汰，所以球隊一定要改善集中力，特別要留意對手死球方面，加上最近『樂仔』（劉智樂）都好Fit，我哋要小心Mark實佢。」陣容方面，保連奴因累積5面黃牌要停賽。今仗前，理文會為季後離隊的「老臣子」顧問陳鴻平，舉行致謝儀式。
大埔背水一戰砌北區
大埔上場1球力克傑志，爭標仍未絕望，門將謝家榮今季不失球場數亦增至6場，追平葉鴻輝、泰利和陳嘉豪紀錄，他歸功於球隊整體發揮：「非常滿意防守表現，始終對上幾場失球比較多，賽前都有針對改善企位各樣嘢，慶幸我哋執行到教練指示，最後一場對北區都希望繼續保持不失。」
「家榮」上季首度躋身最佳十一人，對於爭取「冧莊」，他笑言不會強求：「攞獎個個都想，但如果攞完冇說服力嘅話，我寧願唔攞。今季表現唔係差，但對比上季係有分別，老實講自己嗰票會投畀阿輝，因為佢喺球會、港隊表現非常穩定。」
北區上場3球不敵理文，錄得3連敗，今場再對另一強敵大埔，中場劉君正盼球隊表現有所改善，又稱要特別提防對方翼鋒伊高沙托尼：「上兩場波嘅失波主要都係反擊同死球，今場希望大家再齊心啲，每人跑多幾步。同埋Mark唔mark得實『伊高』，會成為呢場波嘅關鍵。」
謝家榮：希望繼續保持不失
去到今季最後一場，「君正」坦言感到不捨：「今季經歷高低起伏，可能球隊成績唔理想，但係自己覺得個人表現尚算穩定，美中不足係三、四月出場機會少咗啲，呢樣嘢有啲可惜。我會好好珍惜今場比賽，目標以贏波完結球季。」陣容方面，艾利安累積5黃要停賽。
理文射手 艾華頓理文射手 艾華頓
理文射手 艾華頓
大埔門將 謝家榮大埔門將 謝家榮
大埔門將 謝家榮
北區今仗仍會以3分為目標。北區今仗仍會以3分為目標。
北區今仗仍會以3分為目標。
理文前鋒 羅沙理文前鋒 羅沙
理文前鋒 羅沙
大埔柱躉 盧卡斯大埔柱躉 盧卡斯
大埔柱躉 盧卡斯
標準流浪射手 劉智樂（左）、標準流浪前鋒 雷仙奴（右）標準流浪射手 劉智樂（左）、標準流浪前鋒 雷仙奴（右）
標準流浪射手 劉智樂（左）、標準流浪前鋒 雷仙奴（右）
大埔翼鋒 馬卡雷拿（右）大埔翼鋒 馬卡雷拿（右）
大埔翼鋒 馬卡雷拿（右）
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