一日雙賽何詩蓓200自連勝斷纜

久休復出的香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan，下圖左），周四在環地中海泳賽巴塞隆拿站煞科日，迎來一日雙賽，先在50米自由泳獲得第4名，休息短短半小時後出戰強項200米自由泳決賽，最終衝得銀牌，此項連勝走勢告終。何詩蓓今站擸走兩面銀牌，兩站累計獲2金2銀。

上周於摩納哥站復出國際賽的Siobhan，一口氣參戰兩個強項100自及200自，全部奪金而回，本周轉戰巴塞隆拿站，何詩蓓挑戰自我，共參加4個賽項，日前先在100自獲得銀牌，隨後出戰100蛙以第10名完賽，未能躋身決賽。

體力不繼獲得銀牌

Siobhan於比賽煞科日再挑戰一日兩賽，先在50米自由泳初賽以第4名躋身決賽，在200米自由泳初賽則游出2分00秒47，以第3名晉級決賽。至晚上的決賽爭逐，兩個項目賽程僅相差半小時，Siobhan先在50自以25秒19獲得第4，小休後出戰200自，起步至中段一直領先，惟最後50米體力不繼，被捷克的絲曼諾娃趕上，何詩蓓游出1分57秒38，落後1秒13獲得亞軍。過去兩年在環地中海系列賽200自的連勝紀錄，宣布告終。何詩蓓今日轉戰法國卡內站，為7月世錦賽作準備。