艾華斯譜寫蟻人傳奇

新MJ未來NBA「門面」 2024年季後賽西岸次圈，木狼與衞冕總冠軍金塊鬥到「搶七大戰」，綽號「蟻人」（Ant-Man）的安東尼艾華斯，關鍵時刻轟入一記「殺死比賽」的三分球，正式宣告木狼新時代降臨。這位年僅23歲的少年，連續兩季帶領木狼殺入西岸決賽，更因與「波神」米高佐敦相似的氣質和霸氣球風，被視為NBA下一位門面巨星，踏上傳奇之路。■文：李章杰

安東尼艾華斯2001年出生於亞特蘭大，這位「00後」新星兒時夢想是成為國家美式足球聯盟（NFL）選手。年僅10歲的他就展現驚人運動天賦，在學界賽打出名堂：「我原本想成為NFL球員，籃球只是第二選擇。」某日他被籃球的魅力所吸引，決心轉換跑道：「看着哥哥在球場上的颯爽英姿，我決心追隨他們的腳步」這個看似「即興」的轉變，卻意外開啟其傳奇之路。

狀元為木狼帶來突破 艾華斯的籃球天賦迅速爆發，高中最後一年，他場均交出29分及9個籃板，獲評為全美五星高中生；大學時期首學年效力喬治亞大學，以場均19.1分榮膺該屆新生「得分王」，「蟻人」之名已響徹全美。大一賽季結束後參加2020年NBA選秀，毫無懸念成為狀元熱門，以第一順位加盟木狼，正式踏上職業舞台。

年僅19歲的「蟻人」初登NBA殿堂，開頭表現未見突出，甚至被嘲為「水貨狀元」。不過下半季終於徹底爆發，終以場均19.3分入選最佳新秀一隊。艾華斯於2023至24賽季迎來真正蛻變，場均26.1分、5.5個籃板、5.1次助攻的表現讓他首度入選全明星，屢次驚人「隔扣」畫面亦成為經典，並帶領木狼打出隊史最佳成績之一，季後賽接連淘汰太陽和金塊，時隔20年再闖「西決」。儘管最終不敵獨行俠，惟「蟻人」神級表現，已令媒體將他與年輕的米高佐敦和韋迪相提並論。

其實艾華斯的人生並非一帆風順，14歲時母親和祖母因癌症同年相繼離世，尤其一直在背後支持艾華斯追夢的母親，從未錯過「阿仔」任何一場比賽。「現在我所做的一切，希望她們能在天堂看到。我會為了她們站上世界巔峰。」

兩位至親的離開，令艾華斯有深刻體會。今年年初的一場常規賽，他遇見正努力抗癌的小球迷Luca，Luca高舉自製的「TO DO」願望牌，寫着「擊敗癌症」、「成為下一個米高佐敦」。艾華斯看見後，上前為Luca送上簽名，更將Luca送贈的「橙色手環」視為至寶：「我會戴着它直到我的職業生涯結束，只為了你。」

跟隨大師兄助美國稱霸奧運 除NBA外，「蟻人」於國際舞台同樣大放異彩，去年跟隨勒邦占士及史堤芬居里等「大師兄」，代表美國於巴黎收穫個人首面奧運金牌。長江後浪推前浪，艾華斯今季領軍木狼，先後淘汰占士和居里效力的湖人及勇士，繼續譜寫屬於自己的傳奇故事。