溜馬贏東決G1 伯頓「箍頸」搶鏡

ＮＢＡ季後賽紐約人對溜馬的東岸決賽Game1於昨日拉開序幕，客場作戰的溜馬在決勝節克服17分落後，逼到紐約人加時，並最終以138比135上演逆轉勝，系列賽領先1比0。周六（24日）將續於紐約人主場上演G2。

紐約人相隔25年後重返東決，當年有份上陣的名將安東尼、史杜迪米亞及JR史密夫亦現身麥迪遜廣場公園撐場。雙方一開賽即鬥得難分難解，謝倫賓遜和哈利伯頓互不相讓「爆分」，紐約人在唐斯轟入3球全中下，以69比62領先上半場。

奈史密夫連入６球三分 轉邊後雙方繼續拉鋸，第3節溜馬追至87比90。決勝節紐約人憑謝倫賓遜和唐斯發動猛攻，不足5分鐘打出一段18比5攻勢，並一口氣將領先比數擴大至17分。不過溜馬未有言棄，射手奈史密夫最後5分鐘面對高壓防守，狂轟6記三分彈，加上溜馬最後一擊，哈利伯頓持球，後側步到三分線起手彈框後入網，更擺出溜馬傳奇米拿的經典「箍頸」動作慶祝，惟因「踩界」錯失神奇絕殺機會，以125比125延至加時戰。加時階段謝倫賓遜一己之力攻入6分，但無阻溜馬終場以3分之差帶走勝利，搶下系列賽首勝。李章杰報道