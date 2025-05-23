助傑志奪冠 陳丞臻：努力爭上職業

傑志18歲小將陳丞臻前晚在「港超聯U-22聯賽足總盃」決賽，換邊後不久攻入1球，助「藍鳥」以3比1擊敗冠忠南區，奪得冠軍，他賽後稱今季成立「U-22聯賽」，有助一眾小將適應職業強度，期望日後在學業及足球之間取得平衡，向成為職業足球員的夢想進發。

感激鄭展龍陳俊樂「過料」 「丞臻」今仗48分鐘，接應楊焯鈞傳中射入，為球隊再度領先兼奪冠，他對此感到滿意，並向為自己送出助攻的楊焯鈞致謝：「我平時主要幫隊友組織，入波唔算多，多得楊焯鈞喺右邊傳個靚波出嚟，自己又把握到，令我有番啲信心，希望嚟緊再操弗啲，幫唔同梯隊贏波！」

「丞臻」續道今季新成立的「U-22聯賽」，令他們成長得更快，冀日後有機會在職業舞台立足：「『U-22聯賽』令我哋呢啲就快離開U18嘅球員，可以利用呢個平台適應職業強度，而且『阿龍』（鄭展龍）同『樂仔』（陳俊樂）好肯分享經驗，令大家更加明白點去處理每一球，我會畀心機平衡學業同足球，努力成為職業足球員。」圖、文：鄧文滔