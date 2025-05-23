4月最佳金球撲救 立花稜也伍瑋謙齊當選

理文左閘立花稜也（Tachi）在4月26日對東方的聯賽，從後場起開始突破，最終以一己之力射破葉鴻輝大門，這記技驚四座的入球獲選為【聚大金鳳-聚大行】4月份「最佳金球」，成為今季第1位奪得每月最佳金球的理文球員。至於【聚大金鳳-聚大行】4月份「最佳撲救」，則被冠忠南區門將伍瑋謙（Ivan）收入囊中。

Tachi︰獲獎感到驚喜 Tachi在賀蘭特離任主教練後，再度獲得重用，並於對東方的聯賽第3循環爆發，從後場搶去費利浦薩腳下球，並一路推前至對方禁區射成2比0兼助球隊全取3分，成為一時佳話，Tachi亦憑這個入球得到球迷青睞，勇奪4月份最佳金球。

這名日籍外援笑言當時並不打算起腳，又提到隊友保利臣在當月同樣射入1球靚波，因此對自己能夠獲獎感到驚喜：「當時見到冇對手喺附近，就決定推前，但推極都搵唔到人交先決定起腳，估唔到效果咁好。」

盼助理文贏聯賽 此外，Tachi亦慶幸自己能夠在重要賽事取得入球，幫助球隊在爭奪聯賽冠軍的路上，贏得關鍵一仗：「依家爭標形勢好緊湊，球隊1分都不能少，所以每個入波都好緊要，好開心可以喺關鍵時刻為大家出一份力。」

Ivan︰贏埋菁英盃嘅關鍵 冠忠南區門將伍瑋謙於4月27日作客北區的「中銀人壽香港超級聯賽」中，下半場88分鐘飛身擋出黃偉國的近射，助球隊以3比2擊敗北區，季內首獲球迷票選為4月份「最佳撲救」，亦是他相隔一季以來再奪「最佳撲救」獎項。

Ivan直言該撲救有一定難度：「嗰球都算有啲難度，因為個波一路射出嚟，個波都向外飄咁，變相個難度再高少少，自己都好開心撲到，因為嗰球如果失咗嘅話，尾段我哋都會好難踢。」

作為於「賽馬會菁英盃」決賽前的關鍵一戰，Ivan認為此勝仗為決賽奠定信心：「我哋成隊都想喺『菁英盃』之前場聯賽贏波，將個士氣帶落去場決賽，好開心最後嗰場贏到之餘，決賽仲贏埋『菁英盃』返嚟。」

同顏翱天互相推動 南區今季聯賽率先以第5名衝線，更第二度捧走「賽馬會菁英盃」，Ivan認為能夠低谷反彈，全因球隊凝聚力十足：「4月嗰陣球隊成績開始算上升緊，其實由季初一路以來，我哋龍門部幾個年齡接近，變相大家好多時會互相提點，無論喺練波又好比賽又好，我同Sky（南區U22門將顏翱天）都會睇片去檢視自己，睇吓大家踢成點，有啲咩可以再做得好啲，所以當大家互相推動嘅時候，落場嘅表現都會提升。」