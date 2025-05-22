連退兩項目孫楊拍潘展樂玩接力

孫楊

中國泳壇昔日「水霸王」孫楊，在正舉行的全國游泳冠軍賽成為焦點之一，這位34歲老將已收穫了一面400米自由泳銅牌，因傷退出了100米及800米自由泳項目，但他將代表浙江出戰接力賽爭逐。

孫楊是今次賽事年齡最大的運動員，而經歷了4年禁賽，這位前奧運兼世界冠軍時隔6年重返全國冠軍賽舞台，他在200自衝得第8名後，因傷患關係令他不禁流下男兒淚，亦選擇了退出100自及過去擅長的800自爭逐。

據悉，他已決定出戰男子4X200米自由泳接力項目，期望可以為拍住「新人王」潘展樂等為浙江隊衝金。至於潘展樂於周二(20日)的賽事中，與徐嘉余、葉詩文及余依婷的四位世界冠軍組合，為浙江贏得男女子4×100米混合泳接力冠軍，這也是潘展樂在今屆的第4金。

覃海洋改寫50蛙大會紀錄 此外，「蛙王」覃海洋在50米蛙泳準決賽中已刷新大會紀錄，而他在決賽以26秒71奪冠，僅贏湖北名將孫佳俊0.27秒，而這位奧運金牌得主稍後將出戰200米蛙泳，力爭包攬男子蛙泳3金。