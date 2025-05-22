列最年輕頭2號種子 仙拿艾卡華斯正式上位

法國網球公開賽將於下周日（25日）展開正賽 ，23歲的仙拿和22歲的艾卡華斯成為近19年來、拿度和費達拿後，大滿貫最年輕頭2號種子，足證這兩位年輕球手已正式「上位」。

破費達拿拿度紀錄 世界「一哥」意大利球手仙拿和排名第2的西班牙球手艾卡華斯今季都各有好表現，前者於意大利羅馬大師賽復出即闖進決賽，最終艾卡華斯以盤數2比0獲勝，首度於賽事封王。

兩位現時ATP排名最高選手將於法網強勢出擊，成為2006年美網費達拿（25歲）及拿度（20歲）之後，最年輕的頭2號種子。艾卡華斯即將生涯第6次出戰法網，同時力爭衞冕，至於仙拿去年法網4強正是不敵艾卡華斯，今年將力爭首度晉級法網決賽。

法網力爭第4冠的祖高域日前宣布前世界一哥梅萊離開其教練團隊，日內瓦網賽及法網將與前教練團隊（Dusan Vemic及Boris Bosnjakovic）合作。祖高域去年聘請梅萊擔任其教練，年初他曾於澳網擊敗艾卡華斯，惟最終無緣捧盃，祖高域表示暫不急於找新教練，法網之後再作打算。