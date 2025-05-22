阿歷山大31分雷霆拔頭籌

NBA季後賽昨日正式展開分區冠軍戰，西岸「一哥」雷霆Game 1對陣第6種子的木狼。前者在上半場落後9分下，下半場憑當家球星阿歷山大（SGA）發威，領軍打出70比40比數力壓對手，終場雷霆以114比88輕取木狼，西決系列賽先下一城。

雷霆於西岸準決賽與祖傑帶領的金塊鏖戰7場，終以4比3勝出系列賽，短暫休息兩日後再於主場迎戰木狼，不過今場對手先入狀態，木狼前鋒蘭度上半場三分波6中5，獨轟20分率隊一度領先9分優勢，雷霆尾段追分，並以44比48稍微落後進入下半場。

木狼下半場跌watt招敗 下半場雷霆趁木狼手感降溫吹起反擊號角，其中主將阿歷山大挺身而出，單節獨轟12分，全隊在第3節尾段打出一段17比2攻勢，加上高強度防守令對手單節僅得18分，進入最後一節前建立雙位數領先優勢。決勝節雷霆掌控戰局，攻防兩端持續交出表現，進一步擴大差距，最後2分鐘兩軍換出後備球員，令比賽提前進入「垃圾時間」，最終雷霆以26分之差收下系列賽首勝。

首次帶領入西決兼贏波，SGA卻明言絕不能鬆懈︰「第4節落後時我們未有慌張，因為木狼遲早會有破綻。比賽就像下棋般要鬥智鬥力，看清楚形作出反應，然而，木狼是一支很強的球隊，一定會捲土重來，我們之後的比賽只會愈來愈艱辛。」