回應「球拍風波」王楚欽︰人生好珍貴

昨日世錦賽男單32強，中國球手王楚欽淘汰黃鎮廷，賽後他受訪時再被提到「球拍被損」事件，這位中國球手心情已平靜，但仍然感到無奈：「我也有跟國際乒聯提出了自己的意見，畢竟自己作為一個運動員，經歷了兩次這種大賽，我覺得一個人無論是4年還是2年，我覺得都是珍貴的，所以希望跟他們提醒，畢竟他們也有一套的處理方法，也希望他們有一個有效而好的處理結果。」