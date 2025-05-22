8強閃電過關「黃杜配」鎖定獎牌

曾3次奪得世錦賽混雙銅牌的黃鎮廷和杜凱琹8強面對巴黎奧運8強對手、西班牙組合羅保斯/肖瑤茜，最終以直落11比1、11比5及11比7獲勝，全場僅花18分鐘。由於賽事不設銅牌戰，意味「黃杜配」晉級後已經鎖定獎牌，這亦是兩人繼2015、2017及2023年後再次打入世錦賽4強。

33歲「老大哥」黃鎮廷於今屆世錦賽為港隊出戰3個項目，其中在男單先贏印度球手，繼而在次圈面對29號種子的法國名將皮特，以4比1再過一關，惟32強面對實力強橫的世界「2哥」王楚欽，即使對手受到早前球拍被損壞的事件困擾，但仍保持強勢，黃鎮廷最終以0比4（10比12、6比11、5比11、7比11）落敗，無緣晉級。至於另一位港將林兆恒遇上「世一」的中國林詩棟，亦同樣輸0比4出局，32強止步。至於港隊「一姐」杜凱琹在女單次輪以3比4不敵意大利球手Gaia Monfardini，無緣晉級。