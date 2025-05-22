「宜嘉」肥彭現身曼聯珍藏展

港隊前鋒史提芬彭利拿及兩名前港隊代表林嘉緯及盧均宜，昨日齊齊現身「曼聯珍藏展」，其中曾於2013年代表傑志友賽「紅魔」，並攻入1球的「嘉緯」，盼望本地球員在5月30日港隊對曼聯的友賽取得入球。

這次珍藏展從昨日起至6月15日期間假時代廣場舉行，展示基斯坦奴朗拿度、雲達沙及般奴費南迪斯等落場球衣和裝備，主辦單位亦會在曼聯訪港期間，在珍藏展舉行一隊球員簽名會。

林嘉緯盼本地兵射破紅魔 「嘉緯」曾於2013年友賽，射破曼聯大門，他至今回想這個入球仍非常興奮：「香港球員唔係成日有機會，可以喺差唔多40,000人面前踢波，記得踢完之後有次落街食飯，餐廳老細見我入曼聯波即刻加我餸！」

同時「嘉緯」還期望在這次友賽中，本地球員能爭取「士哥」：「曼聯應該仲係最多香港球迷鍾意嘅球隊，相信每個人都好想落場表現自己，雖然曼聯球員好高質素，但只要大家放膽去踢，可能有驚喜，希望本地球員有波入，睇吓『彬仔』（顏卓彬）會唔會整球30碼遠射。」至於「均宜」則表示，雖然曼聯完季後立即訪港，但預計對方仍會全力以赴，為球迷送上一場精彩賽事。圖、文：鄧文滔