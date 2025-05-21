蔡俊彥圓夢感激支持者不離不棄

溫哥華站斷劍成契機

蔡俊彥於決賽以15比12擊敗前世界冠軍馬連尼，賽後受訪時不禁拍打自己的臉，坦言曾多次夢到自己贏冠軍，今次圓夢「感覺很不真實」。Ryan回港後作總結：「溫哥華站斷了3把劍，情急下問美國隊借劍，意外發現很好用。之前很多場關鍵時刻刺到對手，但沒有着燈，我和教練決定更換整套器材。」蔡俊彥今季世界排名一度跌出前40，坦言曾陷入崩潰邊緣想直接休季，幸獲教練和家人鼓勵：「意大利教練在我頹到不想打時，仍叫我堅持，還有我媽媽經常提醒我『不要衝動、你會成功的』，爸爸亦是默默支持我。』」