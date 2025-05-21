港女足赴不丹前最後一操

即將遠赴不丹出戰三角賽的港隊女足，周一晚在將軍澳足球訓練中心（FTC）展開出發前最後一操。同時為備戰6月底的亞洲盃外圍賽，主教練列卡度Rambo透露下月至少安排3場友賽，包括主場閉門對由香港教練陳曉明執教的中華台北。

是日操練僅兩名外流兵韋婉婷及馮雪雯未見現身，正效力不丹女子國家聯賽帕羅FC的後者，將直接在當地會合球隊，蘇鎧霖則因腸胃不適，全程只能在旁觀看。大軍周日（25日）晚出發不丹，28日作客東道主，3日後再鬥馬來西亞。

下月主場對中華台北 港隊今次決選23人，惟部分主力初選卻未見蹤影，列卡度為此解釋：「『煒琪』（張煒琪）之前代表傑志去不丹踢亞冠外，出現過高山反應；『藹嵐』（郭藹嵐）同『綺馨』（陳綺馨）就要番學，但我有信心喺三角賽踢出好成績。」提到「煒琪」早前預告會逐漸退下來，並有意投身教練工作，Rambo表示理解：「我明白球員都要為前途着想，但作為港隊教練，只能夠鼓勵佢哋盡量堅持踢落去，幫助隊內年輕球員成長。」

此外Rambo又透露下月會再安排友賽：「去完不丹，我哋隔一陣就會去新加坡踢兩場友賽。之後再喺FTC閉門同中華台北「拍跳」，同時約緊一支實力較強嘅球隊嚟香港，希望成事。」

至於效力中超陝西志丹女足的前鋒李巧怡，雖然至今仍未曾於聯賽上陣，惟她不太擔心狀態問題：「多數都有入球隊名單，不過冇出場，同埋咁啱呢一兩個月全運會又冇比賽。但我喺球會練得幾辛苦，應該冇問題。」圖、文：李浚湣