公民封王中西區連續兩季獲亞

本季「甲組聯賽」周日上演最後一周賽事，榜首公民以5比0大炒佳聯元朗，以1分之微力壓同日以3比2擊敗凱景的中西區，榮膺今季甲組冠軍，季中受到主力傷病打亂部署的中西區，則連續兩季屈居亞軍。

楊裕民膺神射手 中西區於煞科日與凱景合演前列大戰，惟半場戰情一面倒，首個入球在20分鐘出現，中場劉浩霖為中西區先開紀錄。7分鐘後，「肥頭」陳曉鋒中場搶截成功，再傳交李康廉策動反擊，最終「助攻之鬼」將比數改寫成2比0，完半場前到蘇沙接應劉浩霖妙傳，單刀射成3比0。

易邊後戰況出現逆轉，凱景的南韓籍射手楊裕民，先後在47分鐘及83分鐘取得入球，一度為球隊追至較接近紀錄，惜為時已晚，中西區險勝3比2而回。至於楊裕民以21個入球，成為今季甲組神射手。

甲組聯賽第26周戰果 （6）南華6:1屯門（12）

（11）深水埗1:1沙田（10）

（9）和富社企3:5三昇（4）

（7）晉峰2:5東區（8）

（3）凱景2:3中西區（2）

（1）公民5:0佳聯元朗（5）

括弧內數字為聯賽最終排名