on.cc東網直播傑志冠忠南區決戰九龍灣

傑志前鋒馬斐

港超聯U-22聯賽足總盃初王誕生 今季新成立的「港超聯U-22聯賽足總盃」，今日晚上於九龍灣公園上演王者戰，由傑志與冠忠南區爭奪錦標。南區作為今屆「賽馬會菁英盃」盟主，實力毋庸置疑，今場勢與「藍鳥」有一番惡鬥，球迷朋友請到場替一眾年輕球員打氣！（on.cc東網周三晚上8時免費直播）

傑志晉級過程展現強勁火力，8強先以5球大炒標準流浪，4強再以3比1擊敗東方，躋身今晚決賽。當中上場有一球進帳的U22翼鋒楊焯鈞（Tom），指自己近期狀態大勇：「始終早前啱啱傷完，要慢慢調整番個狀態，上場入到波好興奮，覺得自己依家仲弗過季初。希望自己同其他超齡球員，可以幫到隊內嘅U18。」

楊焯鈞想幫「藍鳥」捧盃 Tom又指全隊對捧盃有百分百信心，但直言絕不能忽視南區：「大家都好想幫球隊喺今季攞番個冠軍，不過南區始終攞咗『菁英盃』冠軍，行軍速度好快，防守強度亦夠，尤其要睇實前隊友Sohgo（趙聡悟）。」

至於冠忠南區晉級過程相對驚險，8強先以2比1險勝港會，4強更要鬥到互射12碼階段，方以總比數5比4險勝北區。當中上場成功撲出一球12碼的門將陳嘉昊，將功勞歸功於其他隊友：「都係信自己直覺，但就算我撲到，都要隊友射入先得，加上大家落後下一直冇放棄，就算係青年軍球員都好落力去跑，所以感謝各位努力。」

陳嘉昊：一場過乜都有可能 對於成功闖入決賽，「嘉昊」坦言十分開心，並指一定會全力以赴：「盃賽始終一場過，實力兩邊冇話太大差距，任何戰果都有可能。傑志始終係強隊，如果最終攞到冠軍，一定會更加有滿足感，但自己會抱平常心。」

傑志翼鋒陳傲軒 冠忠南區門將陳嘉昊 傑志Tom仔楊焯鈞 冠忠南區後衞陳凱柏 冠忠南區中場容昊