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何詩蓓環地中海泳賽添金
香港女飛魚何詩蓓（圖）周日在環地中海游泳賽摩納哥站再創佳績，於女子100米自由泳決賽中，憑後段發揮後勁力壓對手，以53秒58奪冠，繼日前200自再添一金。至於香港另一代表李芯瑤則以55秒75排名第7。
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