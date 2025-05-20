生涯首金！蔡俊彥稱霸上海

香港劍手蔡俊彥，於花劍大獎賽上海站過關斬將，決賽以15比12擊敗意大利前世界冠軍Tommaso Marini，以12戰全勝姿態，贏得生涯首面FIE國際賽金牌，同時為隊友「世一」張家朗報卻4強敗仗之仇。

港將蔡俊彥於今次賽事表現出色，小組賽出線後過關斬將，連挫兩位日本及法國劍手，今季首次闖入8強，繼而遇上中國的曾昭然，以15比8獲勝晉級，篤定4強席位，並鎖定獎牌。這位世界排名32位的港將在準決賽繼續表現強勢，淘汰Giulio Lombardi殺入決賽。另邊廂，「世一」兼兩屆奧運金牌得主張家朗亦闖入4強，惟不敵意大利的前世界冠軍Tommaso Marini，無緣衞冕，但已成功「開齋」，取得今年首面銅牌。

張家朗「開齋」掛銅 至於金牌戰，蔡俊彥延續氣勢對戰Tommaso Marini，以15比12力挫對手封王，連同小組賽六戰不敗佳績，今站比賽以12場全勝姿態奪冠，並贏得生涯首面FIE國際賽金牌，成為繼江旻憓、張家朗及佘繕妡之後，第4位奪得大獎賽冠軍的港將。