港隊U22初選43人大包圍

今次港隊初選相當完整，多名在海外球會落班或留學的年輕人悉數入圍，包括日前有份隨港隊U22出戰港會7人賽的湯允禧、何東霖和蔡駿宏，惟西施文樂宜卻名落孫山。此外，馬斐、趙聡悟、馬希偉等一班在本地球會效力的新貴球員同樣在陣。