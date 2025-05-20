港隊U22初選43人大包圍
為備戰9月份2026亞洲足協U23亞洲盃外圍賽，昨日足總確定港隊U22會在6月初，赴泰國曼谷參與兩場國際友誼賽，並同時公布43人初選名單。
今次港隊初選相當完整，多名在海外球會落班或留學的年輕人悉數入圍，包括日前有份隨港隊U22出戰港會7人賽的湯允禧、何東霖和蔡駿宏，惟西施文樂宜卻名落孫山。此外，馬斐、趙聡悟、馬希偉等一班在本地球會效力的新貴球員同樣在陣。
5月底集訓迎兩場友賽
大軍5月底將在將軍澳足球訓練中心（FTC）展開集訓，而6月2日至8日期間，將會前往泰國曼谷參與兩場國際友誼賽，6月4日先鬥主隊泰國U22，3日後再與阿拉伯聯合酋長國U22「拍跳」。■李浚湣報道
43人初選名單
門將：陳冠燊（標準流浪）、鍾凱文（東方）、陳嘉昊、顏翱天（冠忠南區）、潘尚希（理文）、龐焯熙（北區）、吳以琛
後衞：李泳豪（標準流浪）、林千裕（東方）、林澔希、曾俊軒（港會）、甘智健（傑志）、龍梓軒（九龍城）、周子謙（理文）、黃靖然（北區）、宏愷志、郭縉諾、宋紘毅、楊學敏（大埔）、曾樂圖、曾以行
中場：馬希偉、柏拔（東方）、蔡駿宏（艾馬多拉）、陳浩嘉（港會）、陳丞臻（傑志）、何瀧浩（九龍城） 、趙聡悟、容昊（冠忠南區）、鄧筵霑（理文）、戴子軒（北區）、張志昊、李樂謙、徐朗（大埔）
前鋒：李俊霆（東方）、陳傲軒、馬斐、楊焯鈞（傑志）、羅焯熙（理文）、吳栢希（北區）、杜俊暉、何東霖、湯允禧
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