復合後大勇鄧謝配又擸銅

香港混雙組合鄧俊文與謝影雪，自「復合」後愈戰愈勇，在泰國羽毛球公開賽8強與東道主組合激戰3局後反勝，躋身4強，惟其後在準決賽，以6比21、14比21不敵中國組合高家炫/吳夢瑩，無緣躋身決賽，收穫銅牌。

不敵「高吳配」無緣決賽

世界排名第4位的「鄧謝配」是次被列為賽事3號種子，上月重組後勇奪亞洲冠軍，隨後與港隊出戰蘇迪曼盃的世界混合團體賽雖然小組止步，但無阻他們的氣勢，今站過關斬將，先後淘汰泰國及中國組合，8強面對世界排名11位的6號種子泰國組合Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran，雙方打足3局，爭逐了55分鐘，最終「鄧謝配」先失一局下以11比21、21比14及21比10，成功逆轉，並為上月在蘇迪曼盃小組賽慘敗復仇，當時總局數輸1比2。