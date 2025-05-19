港隊U22標準流浪碟賽4強止步

港隊U22及標準流浪昨在港會七人賽碟賽8強，分別淘汰新加坡木球會及李斯特城，可惜兩隊在較後時間的4強憾負，無緣晉級。

於正賽無緣晉級的港隊U22及標準流浪，昨日轉戰碟賽8強，流浪派出馬榕生等多名年輕球員出戰，靠張青雲上半場射入12碼，1比0力挫李斯特城；至於港隊U22面對新加坡木球會，憑西施文樂宜及湯允禧各入1球，以2比1反勝對手，攜手打入4強。

港隊U22在準決賽與友誼聯賽選手隊交手，雖然上半場由湯允禧左路推大位射入先開紀錄，可惜完場前被對方追成1比1平手，而以突然死亡制的互射12碼分勝負，結果羅焯熙第2輪宴客後，港隊U22總比數輸2比3，而標準流浪則以0比2不敵港會隊長選手隊，無緣碟賽決賽。

湯允禧盼與隊友繼續成長 是日合共攻入兩球的湯允禧，對未能晉級決賽感到可惜，但慶幸自己能夠為代表隊作貢獻，期望往後繼續與隊友成長：「我喺分組賽只得好少時間落場，所以唔太開心，但呢日兩場都入到波，仲差啲就晉級決賽，總算對得住自己，希望將來同隊友一齊進步，甚至挑戰更高水平嘅聯賽。」

圖、文：鄧文滔