足總盃決賽預演東方派4蛋

至於昨日港超聯尾場，則上演「足總盃」決賽前哨戰，標準流浪坐鎮青衣運動場惡鬥東方。最終客隊憑巴科爾梅開二度，加上巴杜姆及馬希偉各入1球，以4比0輕取標準流浪，穩居第3位。

流浪續由奧力斯把關，刑滿復出的伊巴謙及雷仙奴負責側擊，聯同劉智樂爭取入球，是日有份代表流浪，出戰港會7人賽的馬榕生、李呈及張廣然先列後備，第100次代表流浪上陣的姚浩明扼守後防；客隊方面，拿亞及卡路士鎮守中路，馬高斯、馬希偉及林衍廷控制中場，前線三叉戟為巴科爾、巴杜姆和費利浦薩。

巴科爾梅開二度 開賽僅6分鐘，流浪黃金機會，伊巴謙搶贏拿亞後單刀，再橫傳予雷仙奴，但雷仙奴狂抽中楣彈出，補射又省中拿亞。大難不死的東方之後先開紀錄，巴科爾禁區內被安沙攬跌，球證觀看VAR後判罰12碼，巴科爾19分鐘親自操刀射成1比0。29分鐘，亞歷斯祖放過頭波，林遼太被巴科爾力壓下解圍頂橫，馬希偉挑射得手，為客隊擴大比數至2比0完半場。

流浪下半場隨即以法蘭度入替雷仙奴，加強防守，但東方50分鐘巴杜姆再入1球，5分鐘後，馬希偉送出直線，巴科爾推過奧力斯後射入空門，之後兩隊未再增添紀錄，東方贏4比0完場，繼續排第3位。

圖、文：鄧文滔