兩球挫九龍城 冠忠南區第5位衝線

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」頭場由九龍城坐鎮深水埗運動場，迎戰冠忠南區。最後南區憑亞哥斯達及史提芬彭利拿的入球，淨勝主隊2球下，鎖定第5位完成今季聯賽。

九龍城由袁皓俊把關，姜𠗕賢鎮守後防，迪高負責在中場掃蕩，為楊朝景和卡朗創造突擊機會；南區陣容方面，今場派出伍瑋謙把關，川瀬浩太夥拍宋柱浩鎮守後防，亞哥斯達負責派牌，協助基哥利和趙聡悟攻堅，史提芬彭利拿和翟廷峯則於後備席候命。

亞哥斯達肥彭齊建功 開賽早段雙方互有攻守，8分鐘，九龍城楊朝景左路接應余沛康長傳，遠柱起腳，僅柱邊出界。34分鐘，輪到南區有「餐士」，艾華右路起腳，門將袁皓俊右手拍出底線。當以為上半場「窿窿」收場，在補時階段，南區亞哥斯達在趙聡悟助攻下右腳燙入，助主隊領先1球返回更衣室。

下半場，九龍城換入封天詠以加強威脅，惜成效一般。戰至72分鐘，南區基哥利左路施射中柱彈出，艾華補一腳省中對手後，後備入替的史提芬彭利拿把握機會近門撞入，南區領先到2比0。完場前九龍城嘗試反撲，惜楊朝景及後備入替的辛尼埋門均無功而還，最後南區憑亞哥斯達，以及史提芬彭利拿的入球，以2比0擊敗主隊。

貝可泓︰最好情況完結球季 賽後南區領隊貝可泓形容今季球隊經歷大起大落，感謝每位球員的付出，成就今季聯賽佳績及捧走「賽馬會菁英盃」：「季尾佢哋兩個表現都非常之突出，希望下季繼續有咁嘅表現。今季球隊可以話大起大落，有失望過亦都有滿意過開心過，慶幸我哋用一個最好嘅情況完結咗今個球季，唔係話帶住一場輸波，唔係話乜都冇咁樣，我哋喺谷底可以反彈，慶幸老闆管理層有耐性畀我哋，去嘗試扭轉番嗰個情況，真係球隊上下一心嘅回報。」

圖、文：文嘉靖