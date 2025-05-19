熱爆修頓！決賽日王者誕生 北協開創歷史 協恩延續傳奇

充滿熱血、驚喜與激情的Panasonic學界籃球邀請賽昨日在一片歡呼聲中謝幕，協恩中學女籃延續傳奇，決賽以33比20力挫裘錦秋中學（葵涌），締造10連霸創舉。而男子爭霸戰北角協同中學先挫寶覺中學首闖決賽，再以54比52撼贏拔萃男書院，第一次捧走冠軍錦標，在修頓球場寫下隊史輝煌一頁！

力克男拔北協首奪冠軍 第15屆「Panasonic學界籃球邀請賽」於昨日煞科，男子組北角協同中學與拔萃男書院合演冠軍戰，兩軍鬥得難分難解，最後兩分鐘仍持平戰局，北協最後時刻拉開比數，終場以54比52勝出，隊史首奪賽事冠軍。

奇兵爆發連挫傳統勁旅 北協由劉子健剷籃得手為比賽拉開帷幕，其後有尹世民兩次籃底得分，率隊打出6比0攻勢領先對手。隨後男拔眾將內外開轟追成11比11平手，曾政杰得分為北協「止血」，鄭祉活壓哨後撤步中投命中，首節兩軍拉鋸成15比15。次節男拔後備上陣的鄭旨言三分波手起刀落反先18比15，北協亦不甘示弱，梁智堯和尹世民先後轟入三分彈，陳紀霖更於0.1秒博到犯規，上半場反而以30比27領先對手。

易籃後男拔初段率先發動攻勢，劉志軒連袋4分，包括一次剷籃「大風車」表演引來全場歡呼，男拔再以37比35反超前，惟其後連續送出3次失誤，北協追至39比39進入最後一節。

決勝節北協曾政杰發威，先在籃底「easy bucket」，隨後在對手嚴防下最後1秒起手打板入網成功「拆彈」，加上周政言歐洲步上籃、再轟3分波連袋5分，一波攻勢後以48比43領先。男拔憑鄭旨言反擊快攻及梁子健打入「2加1」，一度追平至48比48平手。

關鍵時刻李震楠射入後撤步三分及曾政杰得手，北協以54比48拉開比數，讀秒階段男拔陳卓穎和梁浚朗入波拉近到2分差距，惟為時已晚，最終北協以54比52險勝男拔。北協隊史首度進軍Panasonic賽4強，再連挫學界傳統勁旅寶覺和男拔，首奪賽事冠軍寶座，十分令人鼓舞。

圖、文：李章杰、余樂詩