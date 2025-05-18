體育

西施文樂宜首披港隊戰衣

（李浚湣攝） （李浚湣攝）
（李浚湣攝）
昨日上演的港會七人賽正賽，其中港隊U22於B組3戰全敗，只能轉戰碟賽8強。正效力德國地區球會FC-TSG Königstein U19的港將西施文樂宜（中），賽後對首披港隊戰衣感興奮。
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