標準流浪東方預演足總盃決賽

張廣然：夫添唔赦對手

標準流浪上仗陣容不整下以2比3惜敗大埔，助教林嘉緯喜見球隊戰術運用得宜：「我哋嗰場少咗4個外援，好彩班年輕球員夠爭氣，馬榕生無論能力或心態都畀到教練信心，下半季個踢法開始穩定清晰，都繼續畀機會年輕人落場。」今季3鬥東方未嘗一勝，流浪前鋒張廣然相信球隊今日「夫添」有一戰之力：「上場見到大家都好盡力，發揮出嚟狀態同對手差距唔大，希望『足總盃』決賽前有所突破，增強信心。」伊巴謙、雷仙奴及安沙刑滿復出，今場可以候命。