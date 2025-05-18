標準流浪東方預演足總盃決賽
今日港超聯尾場，標準流浪於青衣運動場與東方合演「冠忠巴士六十週年足總盃」決賽前哨戰。隨着昨日理文贏波，東方篤定無緣爭標，流浪今仗有主力復出，必定奮戰到底，避免今季各項賽事遭對方「4殺」。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）
張廣然：夫添唔赦對手
標準流浪上仗陣容不整下以2比3惜敗大埔，助教林嘉緯喜見球隊戰術運用得宜：「我哋嗰場少咗4個外援，好彩班年輕球員夠爭氣，馬榕生無論能力或心態都畀到教練信心，下半季個踢法開始穩定清晰，都繼續畀機會年輕人落場。」今季3鬥東方未嘗一勝，流浪前鋒張廣然相信球隊今日「夫添」有一戰之力：「上場見到大家都好盡力，發揮出嚟狀態同對手差距唔大，希望『足總盃』決賽前有所突破，增強信心。」伊巴謙、雷仙奴及安沙刑滿復出，今場可以候命。
東方主教練盧比度指今日無法與月尾「足總盃」決賽相提並論：「『足總盃』決賽唔喺青衣踢，同埋一場過嘅盃賽同聯賽相比，作戰方式唔會一樣，流浪有好多好波之人，希望大家集中啲。」東方今季「3殺」流浪，左閘黃梓浩稱會努力限制對方攻勢，盼保持連勝走勢：「流浪劉智樂同伊巴謙都入到波，我哋要出盡力，爭取贏晒最後兩場聯賽同『足總盃』決賽。」
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