理文又過關３蛋贈北區

昨日港超聯頭場，北區於北區運動場挑戰榜首理文，結果「黃黑軍團」憑艾華頓「起孖」兼助攻贏3比0，煞科日只要擊敗標準流浪，便可成功衞冕。

艾華頓2射1傳 北區由基拿美及丹尼路鎮守中路，肯迪支援舒拉普、古杜拉及羅港威，理文方面李毅凱代替停賽的泰法蘇尼，保利臣、黃威及胡晉銘組成中場鐵三角。15分鐘，艾華頓壓入禁區，推過劉君正及丹尼路後起腳，柱邊出界，31分鐘，艾華頓傳中，保利臣後上撞入，理文先開紀錄。1分鐘後，艾華頓自己「搵食」射成2比0，理文半場領先兩球。

北區換邊後以羅曉聰入替劉君正，惟理文依然佔據主動，50分鐘，艾華頓傳入禁區，羅沙無人看管下頂斜。64分鐘北區反撲，古杜拉左路推大位起腳卻中柱彈出。踢至80分鐘，艾華頓個人表演，推入禁區後射破龐焯熙十指關，理文以3比0擊敗北區，繼續以1分壓住同日贏波的大埔。

理文暫代主教練朱兆基賽後回應張憙延的紀律風波，坦言對球隊調動必有影響，但強調球會行事需以紀律行先：「佢（張憙延）停賽令球隊少1個人用，一定有影響，但管理團隊唔執嚴啲，好難說服其他人，而且佢都唔係年輕球員，要識諗㗎喇。」

圖、文：鄧文滔