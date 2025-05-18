大埔險勝傑志咬住唔放 港超爭霸要睇煞科

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」榜首雙雄分途出擊，尾場2哥大埔作客旺角大球場惡鬥傑志。「綠戰士」靠羅振庭一箭定江山，小勝下半場有艾里奧「兩黃一紅」被逐的「藍鳥」，繼續落後榜首理文1分，今季港超冠軍誰屬，要鬥到最後一周才有答案！

「藍鳥」今場有陳俊樂復出擔正，與利亞倫和祖連奴坐鎮中場，入球重任落在迪美路夫身上。「綠戰士」則起用加比爾、韋法頓、帕特華維迪、馬卡雷拿、盧卡斯和伊高沙托尼6名外援，陳肇鈞繼續養傷不入名單。

羅振庭一錘定音 由於頭場理文贏波，大埔是役非勝不可，8分鐘帕特華維迪交前，盧卡斯起腳射斜。6分鐘後，馬卡雷拿左路傳入禁區，盧卡斯射門又太正。大埔攻勢不斷，41分鐘盧卡斯傳中，馬卡雷拿頭槌頂後，羅振庭後上起腳被泰利撲到再中楣，「阿庭」隨即上前頭槌補中，半場大埔領先1球。

易邊後傑志羅梓駿及明加索夫接連入替，嘗試收復失地，55分鐘，明加索夫接應長傳篤射，謝家榮出迎撲走，迪美路夫補射又被守衞擋出。「綠戰士」之後換入峇夏比加強防守，但險被追平，66分鐘迪美路夫回後，利亞倫勁抽卻中楣不入。4分鐘後形勢佔優的傑志收噩耗，艾里奧因投訴過激，兩黃一紅被罰離場，踢少一人的「藍鳥」返魂乏術，大埔小勝1比0，緊咬榜首理文不放，煞科日決定冠軍誰屬。

圖/文：李浚湣、文嘉靖